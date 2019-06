Paar schläft in Auto mit gestohlenem Kennzeichen auf Tankstelle ein

Unter Drogeneinfluss ist ein Paar in seinem Auto an einer Zapfsäule einer Tankstelle eingenickt. Als die Betreiber die Polizei riefen, stellte sich heraus, dass das Duo mit einem gestohlenen Kennzeichen unterwegs war. Und dabei blieb es nicht.

Ein diebisches Paar ist offenbar unter Drogeneinfluss eingeschlafen, nachdem es sein Auto an die Zapfsäule einer Tankstelle in Nordhausen gefahren hatte. Ein Tankstellenangestellter rief die Polizei, nachdem sich der Wagen aus Sachsen-Anhalt am Sonntagmorgen etwa zwei Stunden nicht bewegte, wie die Polizei berichtete. Nach der Durchgabe des Kennzeichen sei klar gewesen, dass die Nummernschilder gestohlen waren.

Nach ihrem Eintreffen mussten die Polizisten den Fahrer wecken. Der 21-Jährige aus Halle sei nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen. Er stand laut Polizei unter Drogeneinfluss.

Waffen und Betäubungsmittel im Auto

In seinem Auto seien eine Luftdruck- und eine Schreckschusswaffe sowie Betäubungsmittel gefunden worden. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Seine weibliche Begleiterin, die ebenfalls unter Drogeneinfluss stand, hatte laut Polizei mehrere Autoschlüssel, einen Schlagring und ein verbotenes Messer auf dem Tankstellengelände versteckt. Das Paar sei anschließend ein zweites Mal aufgegriffen worden – beim Versuch, sich neue Kennzeichen zu stehlen.

Von RND/dpa

Das falsche Kennzeichen war nicht das einzige Vergehen, dass dem Duo durch die Polizei vorgeworfen wird.