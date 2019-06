Ehrlich Brothers holen Weltrekord mit längstem Fan-Brief

Die Magier-Brüder Andreas (41) und Chris Ehrlich (37) haben mit dem längsten Fan-Brief einen Weltrekord aufgestellt. Auf Facebook schrieben sie: „Ihr habt es geschafft! Über 23 Kilometer… Weltrekord.“ Fangruppen hatten dazu aufgerufen, Briefe an die Ehrlich Brothers zu senden.

Die Magier-Brüder Andreas (41) und Chris Ehrlich (37) haben mit dem längsten Fan-Brief einen Weltrekord aufgestellt. Auf Facebook schrieben sie am Sonntag: «Ihr habt es geschafft! Über 23 Kilometer… Weltrekord.» Dazu stellten die Brüder ein Video, das den Entstehungsprozess erklärt. Fangruppen hatten dazu aufgerufen, Briefe an die Ehrlich Brothers zu senden. Nach 18 Monaten wurden die insgesamt 74 000 Seiten zu dem 23 Kilometer langen Brief zusammengefügt, der vom Rekord-Institut für Deutschland (RID) geprüft und den Ehrlich Brothers nach ihrer Show am Wochenende in Düsseldorf übergeben wurde.

Von dpa/RND

ARCHIV – 27.10.2016, Sachsen, Leipzig: Die Ehrlich Brothers kommen zur 22. Verleihung des Medienpreises „Goldene Henne“ in die Neue Messe Leipzig. Die Magier-Brüder Andreas (rechts) und Chris Ehrlich (links) haben den längsten Fan-Brief der Welt bekommen. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa – ACHTUNG: Dieses Foto hat dpa bereits im Bildfunk gesendet – Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes dpa-Nachrichten für Kinder +++ dpa-Nachrichten für Kinder +++