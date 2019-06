101-jähriger US-Kriegsveteran bekommt über 5000 Geburtstagskarten

„Ach du heilige Makrele“: Eigentlich sollte der US-Kriegsveteran John Frey nur 101 Glückwunschkarten zu seinem 101. Geburtstag bekommen. Doch dann brachte die Post ihm mehr als 5000 Briefe aus allen Teilen Amerikas.

Eine schöne Idee: Die Familie bat um 101 Geburtstagskarten, um den 101. Geburtstag des Kriegsveteranen John Frey aus Utah zu feiern – maximal 500 dachte sie, würde sie bekommen. Am Ende waren es mehr als 5000, aus allen 50 US-Staaten und mindestens zwölf anderen Ländern. Frey selbst sagte, er habe niemals eine solche Rückmeldung erwartet. Das „Geburtstagskind“ feierte seinen Ehrentag in der vergangenen Woche mit Freunden und Familie. „Ach du heilige Makrele“ rief er, als er eine Grußkarte öffnete, die dann Musik spielte.

In seinem Zimmer sollen so viele Karten wie möglich platziert werden

Seine Tochter Janice Carlson sagte, in sein Zimmer in einem Altenheim wollten sie so viele Karten wie möglich platzieren. Es werde aber vermutlich Tage dauern, alle zu öffnen. Die Aufregung habe ihn etwas müde gemacht, gab Frey zu. „Ich will einfach nur in mein Auto und eine Weile abhauen“, sagte er, der bis zu seinem 100. Lebensjahr alleine wohnte und gerne Auto fährt.

Die Zeitung „Daily Herald“ hatte als erstes über die Bitte der Familie Frey berichtet. Nachdem die Nachrichtenagentur AP die Geschichte weitertrug, erschien sie in Medien im gesamten Land.

Ein anderer Veteran bekam sogar 10.000 Karten

John Frey ist übrigens nicht der erste, der sich über reichlich Geburtstagspost freuen kann. Bereits im Januar bekam ein anderer Kriegsveteran aus Wichita Falls sogar 10.000 Karten zugeschickt – unter anderem aus Puerto Rico, Deutschland und Großbritannien.

Von RND/ap

Und wieder ein Jahr mehr: Der Mann aus Utah könnte 101 Kerzen anzünden. 500 Karten hat er schon bekommen.