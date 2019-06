Menschenmenge in Südafrika kastriert und erschlägt mutmaßlichen Vergewaltiger

Drei Männer vergewaltigten im südafrikanischen Ivory Park zwei junge Frauen. Eine wütende Menschenmenge bekam einen der Täter zu fassen, kastrierte und lynchte ihn. Die Ermittlungen laufen.

Lynchjustiz in Südafrika. Eine wütende Menschenmenge kastrierte einen auf frischer Tat ertappten Vergewaltiger. Dann erschlugen die Angreifer den Mann.

Vorausgegangen waren laut der britischen Zeitung „Daily Mail“ die Vergewaltigungen zweier Teenager. Die 14 und 18 Jahre alten Frauen waren am Samstag (15. Juni) in Ivory Park, einem dicht besiedelten Wohngebiet in Johannesburg, unterwegs gewesen, als sie von drei Männern aufgehalten wurden. Das Trio war mit einem Messer und einer Pistole bewaffnet.

Zwei Männern gelang die Flucht, einer wurde an Ort und Stelle getötet

Die Männer vergewaltigten die beiden Frauen mehrfach. Sie ließen von ihren Opfern erst ab, als eine zufällig vorübergehende Person das Verbrechen bemerkte und Alarm schlug. Zwei Männern gelang die Flucht vor einer sich zusammenrottenden Menschenmenge. Der dritte mutmaßliche Vergewaltiger wurde vom wütenden Mob gestellt, kastriert und an Ort und Stelle umgebracht, wie die örtliche Polizei berichtete.

Gefahndet wird nach den anderen beiden Tätern. Außerdem wurde eine Morduntersuchung eingeleitet. Bezüglich des gewaltsamen Todes des Vergewaltigers gibt es bislang jedoch noch keine Festnahmen.

Von RND/big