Autofahrer geht auf Blinden los – weil sein Blindenstock den Wagen touchierte

Ausraster im Straßenverkehr von Paris: Weil ein Mann mit einem Blindenstock einen vorbeifahrenden Audi berührte, rastete der Fahrer des Wagens völlig aus – in Frankreich ist das Entsetzten über das Video groß.

Unschöner Zwischenfall in Paris – festgehalten auf einem Video. Zu sehen ist dort, wie ein offenbar sehbehinderter Mann und sein Begleiter versuchen, einen Zebrastreifen zu überqueren. Die beiden werden auf ihrem Weg allerdings von einem schwarzen Audi geschnitten.

Weil offenbar der Blindenstock des einen Mannes den Wagen dabei touchiert, stoppt der Audifahrer unvermittelt und geht wutentbrannt auf den Blinden los. Mehrere Passanten sowie die Beifahrerin kommen zu Hilfe und versuchen den aufgebrachten Audi-Fahrer zu besänftigen. Erst allerdings, als einer der Passanten die Polizei rufen will, tritt der Fahrer des Wagens den Rückzug an.

Fahrer zur Rechenschaft ziehen

Der Vorfall verbreitete sich via Twitter wie ein Lauffeuer; User beschäftigte dabei unter anderem auch die Frage, wie schwierig es sein könne, den Fahrer anhand seines Kennzeichens ausfindig zu machen und zur Rechenschaft zu ziehen. Das Video wurde zuvor via Live Leak veröffentlicht. Dem Bericht zufolge soll sich der Vorfall am vergangenen Sonntag ereignet haben.

Von RND