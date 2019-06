Tom Hanks: „Ich habe meine Frau zur glücklichsten Frau der Welt gemacht“

Tom Hanks ist in der englischen Version von „Toy Storys 4“ als Synchronsprecher von Cowboy zu hören. Im Interview spricht der Schauspieler über seine Ehe, die Zeit mit seinen Enkeln – und die Politik in den USA.

Tom Hanks, Sie sind jetzt 62 Jahre alt und haben schon mehrere Enkelkinder. Spielen die anders als Sie früher?

Ja und nein. Natürlich sind sie oft am iPad oder einem anderen elektronischen Gerät, das ihnen sofort das gibt, was sie wollen. Es kommt natürlich ganz auf die Eltern an, auch mal Grenzen zu setzen. Wissen Sie, was ich echt erstaunlich finde? Sie sind trotzdem noch der analogen Spielzeugwelt sehr verbunden, Puppen oder Ballspiele im Garten. Das ist noch genauso wie früher bei mir.

Was war als Kind Ihr Lieblingsspielzeug?

Ich habe ständig meine eigenen Spielzeuge gebastelt. Einen alten Büchsenöffner habe ich in einen Hubschrauber verwandelt, und Sie glauben nicht, was man alles aus Knete und einem Satz Pfeifenreinigern bauen kann. Und dann habe ich nach der Mondlandung aus Weinkorken und Zahnstochern die Mondlandefähre nachgebaut. Ich kann gar nicht glauben, dass das 50 Jahre her ist. Mann, fühle ich mich alt …

Haben Sie Ihren Enkeln auch das Basteln beigebracht?

Nein, aber ich habe ihnen andere Kindheitsfreuden bereitet: merkwürdig geformte Pfannkuchen morgens oder Malzbier serviert in eiskalten Gläsern aus dem Gefrierschrank. Ich versuche, ihnen schon früh Diabetes zu geben (lacht). Wobei ich mich darauf freue, wenn sie etwas älter werden. Später werde ich sie in Familientraditionen einführen: Taconächte. Dann sitzen wir als Familie alle um den Tisch und stellen uns eigene Tacos zusammen.

Sie sind seit 31 Jahren mit Rita Wilson verheiratet. Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis?

Ich habe sie einfach zur glücklichsten Frau der Welt gemacht (lacht). Weil ich wusste, was diese Lady brauchte – eine kleine Portion Tom Hanks in ihrem Leben. Sie hat sich revanchiert. Ich war am Ertrinken, und Rita ist rausgeschwommen und hat mich gerettet. Was ich sagen will: Wir balancieren einander perfekt aus.

Wie wichtig sind Ihnen gute Freunde?

Ich habe eine sehr, sehr kleine, enge Gruppe von Freunden. Als Schauspieler schließt man zwar viele Freundschaften am Set, doch nach Drehschluss verliert man sich oft wieder aus den Augen. Ich habe acht Freunde, und selbst wenn wir uns monatelang nicht gesehen haben, knüpfen wir da an, wo wir aufgehört haben. Wir sind wie eine Familie. Einen meiner Freunde kenne ich schon, seitdem ich zehn bin. Er lebt noch immer im selben Ort. Unglaublich, wenn ich bedenke, wie oft wir umgezogen sind während meiner Kindheit.

Das muss hart für Sie als Junge gewesen sein.

Das Gute war: Ich habe immer schnell Freunde an den neuen Schulen gefunden. Ich mochte es, der Neue zu sein. Und das Nomadenleben hat mich auch gut auf mein späteres Leben vorbereitet.

Sie gelten als der beliebteste Schauspieler Hollywoods. Haben Sie sich mal überlegt, diese Beliebtheit in ein politisches Amt umzumünzen?

Ich glaube nicht, dass wir die Rolle des Präsidenten der Vereinigten Staaten mit einem Vorsprechen vergeben sollten. Wir haben das ein paar Mal gemacht, und die Besetzung war schlecht. Im Moment haben wir die Regierung, die wir verdienen – die wir selbst gewählt haben. Ich glaube, ich werde mehr dazu nicht sagen, obwohl dieses Interview dann richtig abgehen würde (lacht).

Unterstützen Sie einen der demokratischen Kandidaten, die Donald Trump herausfordern wollen?

Ich warte erst einmal ab, was noch passiert. Ich weiß auf jeden Fall, wen ich nicht wählen werde.

Sind Sie jemand, der auf seine innere Stimme, sein Bauchgefühl hört?

Wenn das der Fall wäre, würde ich jetzt nicht mit Ihnen ein Interview führen (lacht). Scherz. Ich versuche ständig, auf meine innere Stimme zu hören. Manchmal muss man dann aktiv in sich gehen und sich selbst ergründen. Oft muss man aber einfach die Klappe halten, zuhören und einfach offen dafür sein, dass es höhere Dinge im Leben gibt als einen selbst.

Sind Sie ein spiritueller Mensch?

Auf jeden Fall. Für mich ist die Verbindung zu anderen Menschen der Schlüssel zum Glücklichsein. Die Essenz des Lebens und in irgendeiner Form auch die Ewigkeit ist deine Fähigkeit, mit Menschen verbunden zu sein, die du liebst. Und dass du ihnen durchgehend zu verstehen gibst, dass du sie liebst. Ich habe früher gedacht, dass Gott Liebe ist. Heute glaube ich, Liebe ist Gott.

Was wissen Sie mit 62, was Sie mit 22 nicht wussten?

Es hat nichts mit Wissen zu tun, sondern mit dem gestiegenen Gefühl der Verantwortung. In meinen 20ern musste ich mich erst einmal selbst finden. In meinen 30ern war ich am Strand, und in meinen 40ern habe ich versucht, mich zu etablieren. In den 50ern habe ich dann einfach nur mein Ding gemacht. Doch seitdem ich 60 bin, hat es bei mir geklickt, dass ich viel weniger wichtig bin, als ich gedacht habe. Ich fühle mich für die nächste Generation von menschlichen Wesen auf diesem Planeten verantwortlich. Mein Ziel ist es, mein Bestes zu geben – für alle, die nach mir kommen.

Und wie tun Sie das?

Indem ich möglichst authentisch lebe. Und stets die Wahrheit – oder zumindest genug davon – sage, um kein Lügner zu sein.

Kann man denn immer die Wahrheit sagen?

Sagen wir es so: Ich versuche, einigen der größten Arschlöcher des Planeten aus dem Weg zu gehen.

Von Dierk Sinderman/RND