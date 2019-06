Projektil im Kopf: Tierquäler schießt mit Luftgewehr auf Katze

Wegen eines schlimmen Falls von Tierquälerei ermittelt die Polizei in Sachsen-Anhalt – ein Unbekannter hatte mit einem Luftgewehr auf eine Katze geschossen.

Stendal. Die Polizei in Stendal (Sachsen-Anhalt) sucht einen Tierquäler, der mit einem Luftgewehr auf eine Katze geschossen hat. Der Fall habe sich bereits am vergangenen Mittwoch ereignet, teilten die Ermittler am Sonntag mit. Ein Tierarzt habe der Katze ein Projektil aus dem Kopf entfernen müssen. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht Zeugen.

Von RND/seb