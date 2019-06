Polizeieinsatz auf dem Grundstück von Clan-Chef Arafat Abou-Chaker

Auf dem Grundstück des Clan-Chefs Arafat Abou-Chaker in Brandenburg gibt es am Montag einen Einsatz, an dem auch die Polizei beteiligt ist. Es gehe um baurechtliche Aspekte.

Kleinmachnow. Auf dem Grundstück des Clan-Chefs Arafat Abou-Chaker im brandenburgischen Kleinmachnow gibt es am Montag einen Einsatz mit Polizeibeteiligung. Das bestätigte eine Sprecherin des Landkreises Potsdam-Mittelmark der „Berliner Morgenpost“. Demnach sei die Bauaufsicht auf dem Gelände, es gehe um baurechtliche Aspekte. Die Polizei leistet Amtshilfe.

Auf Fotos von dem Einsatz, die die „Bild“-Zeitung veröffentlichte, ist auch der Rapper Bushido auf dem Grundstück zu sehen. Während des Einsatzes soll Abou-Chaker ein Livevideo bei Instagram veröffentlicht haben.

Im Januar war Abou-Chaker, Chef eines bekannten arabischstämmigen Berliner Clans, für zwei Wochen in Untersuchungshaft gekommen. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Mann die versuchte Anstiftung zur Entführung von Familienangehörigen des Rappers Bushido vorgeworfen.

