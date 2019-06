Gruppe hielt 25-Jährigen wie einen Sklaven: bis zu viereinhalb Jahre Haft

Sie lockten einen an ADHS und Epilepsie leidenden jungen Mann in eine Wohnung, misshandelten, demütigten und nötigten ihn. Nu wurden sieben Menschen zu Haftstrafen zwischen 18 Monaten und viereinhalb Jahren verurteilt.

Köln. Sieben Männer und Frauen, die einen 25-Jährigen im Februar dieses Jahres fünf Tage in ihrer Gewalt hatten, sind am Dienstag vom Landgericht Köln verurteilt worden. Die Urteilssprüche gegen die 16- bis 34-jährigen aus dem Obdachlosenmilieu ergingen wegen Raubes beziehungsweise Beihilfe zum Raub sowie Freiheitsberaubung, gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung und Nötigung.

Das Gericht verhängte Freiheitsstrafen von 18 Monaten bis viereinhalb Jahre. Drei Angeklagte wurden nach Jugendstrafrecht verurteilt.

Opfer wird geschlagen, gedemütigt und zur Arbeit gezwungen

Der 25-Jährige war im Februar von einer Angeklagten in eine Kölner Wohnung gelockt worden, wo der Geschädigte zunächst zusammengeschlagen und beraubt worden sei. Anschließend sei das an ADHS und Epilepsie leidende Opfer zu „dauerhafter sklavenähnlicher Arbeit“ gezwungen sowie geschlagen, getreten und gedemütigt worden. So musste der Geschädigte im Bikini auf Stöckelschuhen mit Damenslip auf dem Kopf putzen oder wurde unter der Dusche kalt abgebraust.

