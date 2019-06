Dschungelkönigin Melanie Müller ist wieder schwanger

Sie singt und tanzt am Ballermann, hat eine Currywurst-Bude und einen Sexshop: Nun verkündet TV-Sternchen Melanie Müller, dass sie im sechsten Monat schwanger ist. Im Oktober bekommt ihre fast zweijährige Tochter Mia-Rose ein Geschwisterchen.

Hannover. Dschungelkönigin und Ballermann-Sternchen Melanie Müller ist wieder schwanger. Gegenüber „RTL“ erzählt sie, dass der Termin bereits am 23. Oktober ist. „Wir haben es ein bisschen verheimlicht, auch weil ich viel unterwegs bin und viele Jobs habe“, sagt die 31-Jährige.

Vor knapp zwei Jahren wurde Müller zum ersten Mal Mutter, als Tochter Mia-Rose auf die Welt kam. Ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, verrät die Sängerin noch nicht. Nur so viel: Wie Schwester Mia-Rose, Mama Melanie und Papa Mike soll auch der jüngste Sprössling einen Vornamen mit M bekommen.

„Die Kleine muss so funktionieren, wie es uns reinpasst“

Erst vor wenigen Tagen plauderte Müller aus, wie das Leben für ihre kleine Mia-Rose so ist: „Die Kleine muss so funktionieren, wie es uns reinpasst“, sagte sie gegenüber „Bunte.de“. Außerdem sagt die 31-Jährige, sie sei Alleinverdienerin, ihr Ehemann und Manager Mike Blümer an zwei bis drei Tagen in der Woche Hausmann. Zudem haben die beiden ein Au-Pair, das auf Mia-Rose aufpasst.

Von RND/msk