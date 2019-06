Astrid North: Berliner Soulsängerin mit nur 45 Jahren gestorben

Mit nur 45 Jahren ist die Berliner Soulsängerin Astrid North gestorben. Sie litt an einer schweren Krankheit.

Berlin. Trauer um die Soulsängerin Astrid North. Nach schwerer Krankheit ist die zweifache Mutter am Dienstag in Berlin gestorben, berichtet der „rbb“. North wurde als Sängerin der deutschen Bands Cultured Pearls, mit der sie fünf Alben einspielte, und Soulounge, die bisher drei Alben veröffentlichte, bekannt.

Astrid North arbeitet in ihrer Karrie mit Musikgrößen wie Sasha, Henning Rümenapp (Guano Apes), Kai Wingenfelder (Fury in the Slaughterhouse), Maya Saban und Bobby Hebb zusammen. Medienberichten zufolge soll sie an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt gewesen sein. Astrid North hinterlässt einen Ehemann und zwei Kinder. Ihre Tochter wurde 2001 geboren, ihr Sohn 2006.

Von RND/seb