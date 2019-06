Schweinchen Alistair glaubt, sie sei ein Schaf

Schein gehabt! Weil die Mutter nicht genügend Milch hatte, wurde Schweinchen Alistair aus Großbritannien mit der Hand aufgezogen. Nachts schlich sie sich zum Kuscheln allerdings immer in den Stall zu den Lämmern. Die Herde adoptierte sie, und nun hält sich Alistair für ein Schaf.

Durham. Schweinchen Alistair war der Zwerg ihres Wurfes – der kleinste und schwächste. Die Muttersau hatte nicht genügend Milch mehr für den jüngsten Spross, deshalb wurde Alistair von dem Wurf getrennt und mit der Flasche großgezogen. Das Ferkel lebt in einem Stall auf der Houghall Farm von Durham in Großbritannien. In ihrer Nachbarschaft hausen einige Lämmer in einem Stall. Und weil Alistair nachts offenbar Nähe und ein Tier zum Kuscheln suchte, schlich sie sich regelmäßig zu den Lämmern.

Alistair benimmt sich wie ein Schaf

Die Routine wirkte sich offenbar auf das Verhalten des Ferkels aus, es benimmt sich inzwischen selbst wie ein Schaf. Ein weibliches Exemplar mit einem männlichen Vornamen. Denn als Alistair geboren wurde, hielt ein Student, der Farm des East Durham College arbeitete, das kleine Sattelschwein versehentlich für ein männliches Schwein.

Farmer Keith Cook nennt die kleine Sau ein „Trans-Gattungsschaf“

Eine Sau mit männlichen Vornamen, die sich für ein Schaf hält, ein „Trans-Gattungsschaf“ nennt sie Keith Cook, der die Farm führt, deshalb. „Sie will ein Schaf sein und wird ihr Leben als Schaf führen“, erklärt er. Inzwischen lebt Alistair bei der Herde. „Die Lämmer sind ihre Brüder und Schwestern geworden“, zitiert die „Daily Mail“ den Farmer Cook. Alistair renne mit den Lämmern im Stall herum und spiele mit ihnen. Wenn die Zeit kommt und die Schafe aufs Feld dürfen, wird Alistair sie begleiten. „Sie kennt es ja nicht anders“, sagt Cook. „Wenn sich einmal eine Herde gebildet hat, dann bleibt das auch so.“ Und den Lämmer ist es offenbar egal, dass das Schwein kein Schaf ist.

Von RND/hma