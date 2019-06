Auch der Rammler ist weg: Dieb klaut 15 Kaninchen

Die Polizei im niedersächsischen Stadthagen hat einen tierischen Diebstahl aufzuklären. Einem Kaninchenhalter sind gleich 15 Tiere entwendet worden.

Stadthagen. Der Diebstahl von 15 Kaninchen beschäftigt die Polizei in Stadthagen. Unbekannte hatten in Wiedensahl im Landkreis Schaumburg einen schwarz-weißen Rammler, eine braune Häsin sowie ein schwarz-weißes Muttertier mit zwölf vier Wochen alten Jungtieren geklaut, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Das Motiv für den Diebstahl ist unklar. Der 57-jährige Besitzer hielt sie in Ställen im hinteren Teil seines Grundstücks. Dort wurden sie am Freitagabend gestohlen.

Von RND/dpa