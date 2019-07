Soldat und Badegast retten zwei Mädchen vor dem Ertrinken

Zwei junge Mädchen drohen in einem Badesee in Sachsen zu ertrinken – zum Glück zögern ein Bundeswehrsoldat und ein anderer Badegast keine Sekunde.

Markkleeberg. Bei einem Badeunfall im Markkleeberger See bei Leipzig sind zwei Mädchen fast ertrunken. Eines der Mädchen habe am Sonntag wiederbelebt werden müssen, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Ein Bundeswehrsoldat und ein anderer Badegast retteten ihnen das Leben.

Die beiden hätten zu einer vierköpfigen Gruppe von Mädchen zwischen 12 und 15 Jahren gehört, von denen drei ins Wasser gegangen seien, obwohl sie den Angaben zufolge nicht gut schwimmen konnten. Zwei der Mädchen drohten anschließend zu ertrinken: Eines sei von einem Badegast aus dem Wasser gezogen worden, das andere von einem Bundeswehrsoldaten, der in seiner Freizeit am See gewesen sei. Bei diesem Mädchen begannen Badegäste demnach sofort mit der Wiederbelebung, bis die Rettungskräfte eintrafen.

Von RND/dpa