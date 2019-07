„Mein Herz bricht“ – Daniela Katzenberger trauert um ihren Schwiegervater Costa Cordalis

Am Dienstagnachmittag ist Schlagersänger Costa Cordalis im Alter von 75 Jahren verstorben. Jetzt äußert sich seine Schwiegertochter Daniela Katzenberger erstmals in einem emotionalen Post bei Instagram.

Palma. Nachdem sich bereits ihre Mutter und viele Weggefährten öffentlich von dem am Dienstagnachmittag verstorbenen Schlagersänger Costa Cordalis verabschiedet haben, meldet sich in dieser schweren Zeit nun auch seine Schwiegertochter Daniela Katzenberger zu Wort.

„Er war der liebste Mensch den ich jemals kennenlernen durfte und einer der wenigen Menschen, bei denen ich mir sicher bin, dass er in den Himmel kommt“, schreibt der Reality-TV-Star. Ihr Herz zerbreche bei dem Gedanken, nie mehr mit ihrem Schwiegervater sprechen zu können. „Ich habe nicht nur meinen Schwiegervater verloren, sondern den Menschen, den ich wie einen Vater über alles geliebt habe“, schreibt die 32-Jährige weiter. Sie beendet ihren Post mit den griechischen Worten für: Ich liebe dich.

Auch die Mutter von Daniela Katzenberger verabschiedete sich von Costa Cordalis

Auch ihre Mutter hatte in zwei Instagram-Posts die liebenswürdige Seite des Sängers betont. „Immer wieder habe ich gesagt: ,Du bist ein Engel auf Erden’, weil ich niemals einen so lieben Menschen kennen lernen durfte. Jetzt bist Du ein Engel im Himmel.“ Auf ihre gemeinsame Enkeltochter wolle Iris Klein gut aufpassen und ihr „Immer wieder erzählen, was für ein wundervoller Mensch ihr Opa war“.

Cordalis starb am Dienstagnachmittag im Alter von 75 Jahren in seiner Wahlheimat Mallorca. Das ließ die Familie am Mittwoch über ihr Management der Deutschen Presse-Agentur mitteilen. „Wir sind alle tieftraurig über den Verlust“, sagte Sohn Lucas Cordalis (51) demnach. „Mein Vater war ein wunderbarer Mensch, der sich immer für Andere eingesetzt hat.“

Von RND/mat