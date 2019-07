Rentner fährt mit Fahrrad über die Autobahn – als Geisterfahrer

In Thüringen bei Rüdersdorf hat ein Rentner für einiges an Aufregung gesorgt: Er war als Geisterfahrer mit seinem Fahrrad auf der Autobahn 4 unterwegs – und hat so einige Notrufe ausgelöst.

Rüdersdorf. Ein 80-jähriger Rentner hat am Sonntagnachmittag für viel Wirbel auf der Autobahn 4 bei Rüdersdorf in Thüringen gesorgt: Er war laut Thüringer Polizei mit seinem Fahrrad auf der Autobahn unterwegs – und dann auch noch in die falsche Richtung.

Ein Polizist, der gerade privat mit seinem Auto unterwegs gewesen sei, habe den Rentner gestoppt und erst mal auf dem Grünstreifen zwischen den Fahrbahnen in Sicherheit gebracht. Der Rentner hatte zu dem Zeitpunkt schon zahlreiche Notrufe anderer Autofahrer ausgelöst.

Rentner wohlbehalten von der Autobahn nach Hause gebracht

Die Rettung des Rentners von der Autobahn ist noch mal gut gegangen: Der Rentner wurde wohlbehalten nach Hause gebracht. Die Polizei warnt aber davor, als normaler Autofahrer in solchen Situationen auf der Autobahn auszusteigen und die Autobahn zu queren, um zu helfen.

Von RND/hsc