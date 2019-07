Frau in Mülheim vergewaltigt: 14-Jähriger in Haft genommen

Nach der Gruppenvergewaltigung einer jungen Frau in Mülheim ist einer der Tatverdächtigen in Haft genommen worden – er ist gerade einmal 14 Jahre alt.

Mülheim an der Ruhr. Nach der mutmaßlichen Vergewaltigung einer jungen Frau in Mülheim an der Ruhr ist einer der 14-jährigen Tatverdächtigen in Haft genommen worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Duisburg am Montagabend mit.

Bei dem Verbrechen war am Freitagabend eine Frau vergewaltigt worden. Anwohner hatten die Polizei gerufen. Die dringend Tatverdächtigen – drei 14-Jährige und zwei 12-Jährige – wurden am Wochenende von der Polizei befragt und anschließend zunächst ihren Eltern übergeben. Alle fünf sind bulgarischer Nationalität.

Das verletzte Opfer konnte nach Kenntnis der Polizei im Laufe des Samstags das Krankenhaus verlassen. Es soll sich um eine 18-Jährige handeln. Genaue Angaben machten die Ermittler aus Gründen des Opferschutzes nicht. Der Tatort soll in einem Waldstück nahe einem Spielplatz liegen.

Von RND/dpa/seb