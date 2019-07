Erneuter Übergriff in Mülheim: Minderjährige sollen Mädchen sexuell belästigt haben

In Mülheim an der Ruhr soll es erneut zu einem sexuellen Übergriff mehrerer Jugendlicher gegen ein Mädchen gekommen sein. Passiert sei die Tat am Sonntag kurz vor 22 Uhr an einer Haltestelle. Gegen vier Jugendliche wird ermittelt.

Mülheim. In Mülheim an der Ruhr ist es am vergangenen Sonntag mutmaßlich erneut zu einem sexuellen Übergriff eines Kindes und mehrerer Jugendlicher gegen ein Mädchen gekommen. Wie eine Sprecherin der Duisburger Staatsanwaltschaft sagte, soll eine Jugendliche von fünf Tatverdächtigen eingekreist worden sein. Zwei der fünf sollen das Mädchen dann angefasst haben.

Nach einem Bericht der „Bild“-Zeitung war einer der fünf Verdächtigen erst 11 Jahre alt, die anderen 15 bis 17 Jahre. Das Mädchen soll 15 Jahre alt sein. Passiert sei die Tat kurz vor 22 Uhr an einer Haltestelle, nachdem die 15-Jährige einen Linienbus verlassen hatte.

Mülheim seit Tagen im Fokus der Öffentlichkeit

Laut Staatsanwaltschaft wird gegen vier Jugendliche wegen sexueller Belästigung ermittelt, einer der Verdächtigen sei noch nicht strafmündig. Alle sind auf freiem Fuß.

Die Stadt Mülheim steht seit Tagen im Fokus der Öffentlichkeit, da dort am vergangenen Freitagabend eine junge Frau von fünf Kindern und Jugendlichen vergewaltigt worden sein soll. Die beiden Zwölfjährigen Verdächtigen sind strafunmündig. Einer der 14-Jährigen sitzt wegen Wiederholungsgefahr in Untersuchungshaft.

