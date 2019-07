Feuer wüten auf Sizilien – Badegäste in Sicherheit gebracht

Videos der Feuerwehr zeigen hohe Flammen und dunkle Rauchschwaden an Stränden von Sizilien: Badegäste – darunter rund 40 Kinder – wurden von dort nun in Sicherheit gebracht.

Catania. Feuer an Stränden auf Sizilien haben zahlreiche Badegäste in Bedrängnis gebracht. Boote der Feuerwehr und der Küstenwache brachten die Menschen – darunter rund 40 Kinder – in Sicherheit, wie die Nachrichtenagentur Ansa am Mittwoch berichtete.

Die Feuerwehr veröffentlichte auf Twitter ein Video von den Löscharbeiten, in dem hohe Flammen und dunkle Rauchschwaden zu sehen waren. Zwei Hubschrauber seien beim Löschen zum Einsatz gekommen, twitterte die Feuerwehr. Die Situation sei unter Kontrolle. Laut Ansa zogen sich einige Strandbesucher Rauchvergiftungen zu.

Feuerwehr-Video zeigt Löscharbeiten auf Sizilien

Von RND/dpa