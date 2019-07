Vermisster Mann wurde von seinen eigenen Hunden gefressen

Seit Monaten wurde ein Mann aus Texas vermisst – ein Hundeliebhaber mit 18 Tieren. Die polizeilichen Ermittlungen haben jetzt Erschreckendes enthüllt.

Dallas. Ein seit Monaten vermisster Mann aus Texas ist nach Angaben der Polizei von seinen eigenen Hunden aufgefressen worden. Laut Gerichtsmedizinern ergaben DNA-Tests von Knochenresten im Kot der Tiere, dass die Knochen von dem 57 Jahre alten Mann stammten, wie das Sheriffbüro von Johnson County mitteilte.

Die 18 Mischlingshunde hätten anscheinend den gesamten Körper des Mannes, seine Kleidung sowie sein Haar verschlungen, und nur fünf bis zwölf Zentimeter lange Knochenstücke hinterlassen, sagte der stellvertretende Sheriff Aaron Pitts. „Wir oder andere, mit denen wir gesprochen haben, haben nie, niemals, davon gehört, dass ein gesamter Menschen verspeist wurde“, sagte Pitts der Nachrichtenagentur AP. „Die Knochen waren komplett aufgebrochen und gefressen.“

Der Mann hatte ernstzunehmende gesundheitliche Probleme gehabt. Es war unklar, ob die Hunde ihn töteten oder ihn fraßen, nachdem er aus anderen Gründen gestorben sei. „In jedem Fall ist es ein grauenvolles Ereignis“, hieß es in einer Mitteilung der Polizei, in der sie der Familie des Opfers ihr Beileid aussprach.

Polizei: „Dieser Mann hat seine Tiere geliebt“

Die Familie hatte den Mann im Mai als vermisst gemeldet. Die aggressiven Hunde hatten Familienangehörige am Betreten des Grundstücks gehindert. Beamte nutzten eine „Ablenkungsmethode“, wie es vom Sheriffbüro hieß, und durchkämmten das Grundstück etwa 50 Kilometer südwestlich von Dallas. Sie fanden Tierkot mit Teilen von menschlichem Haar, Kleidung von Knochen.

Zwei der Hunde sind laut dem Sheriff von den anderen getötet worden. 13 wurden wegen ihrer „aggressiven Natur“ getötet. Drei wurden zur Adoption freigegeben.

Der Mann habe seine Hunde stets gut gefüttert und sich um sie gekümmert, so die Beamten. Das einzige Mal, dass die Polizei mit ihm in Berührung kam, war, als der Mann 2017 aus dem Krankenhaus anrief und darum bat, dass jemand nach den Hunden sehe, so Pitt. „Dieser Mann hat seine Tiere geliebt.“

