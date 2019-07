Vor der Hochzeit mit Heidi Klum: So feierte Tom Kaulitz seinen Junggesellenabschied

Luxus-Bude mit Bowlingbahn, Heli fliegen, in Limousinen abhängen: Tom Kaulitz hat es in Las Vegas so richtig krachen lassen. Mit seinem Zwillingsbruder Bill und Freunden feierte der 29-Jährige über drei Tage seinen Junggesellenabschied.

Las Vegas. Ein Junggesellenabschied, der seinem Namen alle Ehre machte: Tom Kaulitz hat es vor der Hochzeit mit Heidi Klum so richtig krachen lassen. Zu verdanken hatte der die Party seinem Zwillingsbruder Bill. Der wiederum verriet via Instagram die genauen Details:

„Ich habe für meinen Bruder eine Drei-Tage-Vegas-Bachelor-Party geschmissen mit allen seinen besten Freunden“, schrieb der 29-Jährige und zählte auf, was alles so auf dem Programm stand: Privatjet fliegen, Heli fliegen, Buggies fahren. Dazu Paintball, gutes Essen, Abhängen im Pool und, und und und. . . Übernachtet wurde selbstredend luxuriös; in einem Luxus-Appartement mit eigener Bowlingbahn.

Bills abschließender Kommentar: „Kein Schlaf, zu viel Spaß. Wie haben wir das alles geschafft? Ich bin froh, dass wir es unbeschädigt zurück geschafft haben.“ Nun freue er sich riesig auf die „große Hochzeit“: „Ich kann es kaum erwarten.“

Und Heidi? Während ihr Liebster sich in Las Vegas vergnügte, war sie, schreibt zumindest die „Bild“, beruflich in Tokio.

Mehrere tausend Likes kassierte Tokio Hotel-Sänger Bill Kaulitz für die Einblicke in Toms Junggesellenabschied, unter den Kommentaren finden sich allerdings auch viele Fragen nach den anderen Bandmitgliedern.

„Ich will nicht nerven, aber ich hatte gehofft, auch Georg und Gustav in manchen der Bilder zu sehen“, schreibt ein Fan. „Ich bin auch traurig, aber vielleicht hatten sie einfach keine Zeit“, mutmaßt ein anderer.

Unklar ist nach wie vor, wann, wie und wo die Hochzeit von Heidi Klum und Tom Kaulitz stattfinden wird; zwischendurch gab es sogar die Vermutung, dass die beiden längst verheiratet seien. Seit Weihnachten 2018 sind sie verlobt.

Von RND/mha