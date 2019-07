Kate, Benedict Cumberbatch und Co.: Großer Promi-Auflauf beim Wimbledon-Finale

Bei den Finals von Wimbledon geht es zwar hauptsächlich, aber nicht nur um die Sportler. Denn auf der Tribüne zeigen sich zahlreiche Prominente, von Politik, Film und Musik bis hin zu Unternehmern.

London. Nicht nur auf dem Rasen gab es einiges zu sehen – auch ein Blick auf die Tribüne freute die Fotografen. Das Finale von Wimbledon ähnelt dem Schaulaufen auf dem roten Teppich. Menschen aus Politik, Film und Musik haben die Siege von Simona Halep und Novak Djokovic angeschaut.

Beim Frauenfinale zeigte sich Hollywood: Hugh Grant war ebenso da wie Jude Law. Auch Sir Cliff Richards gab sich die Ehre. unweit sie saß unweit von Premierministerin Theresa May. Herzogin Kate und Herzogin Meghan lächelten und scherzten alle Gerüchte weg, dass die beiden Streit miteinander hätten. Zu feiern hatten sie nichts: Meghan ist eng mit US-Tennisstar Serena Williams befreundet, die bei dem Spiel unterlag.

Benedict Cumberbatch und Tom Hiddleston im Publikum

Zum Finale der Herren zwischen Novak Djokovic und Roger Federer am Sonntag kam Kate schließlich in Begleitung ihres Mannes, Prinz William. Auch dessen Onkel, Prinz Edward, war dabei. Auch Hollywood war wieder vertreten, an diesem Tag in Person von Benedict Cumberbatch und Tom Hiddleston.

Viele Augen waren auf Jeff Bezos gerichtet. Der reichste Mann der Welt und Amazon-Chef kam gemeinsam mit seiner neuen Lebensgefährtin, der US-Nachrichtensprecherin Lauren Sanchez (49) in den All English Club. Augenscheinlich gut gelaunt schauten sich die beiden das Endspiel an.

