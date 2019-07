Bodycam filmt Heldentat: Polizist rettet zwölf Tage altes Baby vor dem Ersticken

Bei einer Verkehrskontrolle hält ein Polizist in South Carolina ein Auto wegen überhöhter Geschwindigkeit an – darin trifft er auf eine Mutter mit ihrem zwölf Tage alten Baby, das kurz vor dem Ersticken ist. Der Routine-Einsatz wird zur Heldentat.

Summerville. Es mutete als bloßer Routine-Einsatz an: William Kimbro, ein Polizist des Berkeley County Sheriff’s Office in South Carolina, führte eine Verkehrskontrolle durch, als ein Auto mit hoher Geschwindigkeit an ihm vorbei fährt. Wie die „Inside Edition“ berichtete, hielt der Polizist das Auto an.

Statt eines gedankenlosen Rasers fand er auf dem Beifahrersitz jedoch eine junge Frau mit einem kleinen Baby, am Steuer saß die Großmutter. Die aufgelöste Mutter hielt ihm ihre zwölf Tage alte Tochter entgegen und erklärte, dass ihr Baby nicht mehr atmete.

Body-Cam zeichnete den Einsatz auf

Kimbro reagierte sofort: Er legte den Säugling auf den Schoß seiner Mutter, tätschelte ihm den Bauch und massierte die kleine Brust. Seine Body-Cam zeichnete den heldenhaften Einsatz auf – die Polizei veröffentlichte das Video später bei Facebook. „Komm schon, Kleine, komm schon“, ist der Polizist darauf zu hören, während er dem Baby vorsichtig den Bauch und das Gesicht massiert und mit der Fingerspitze den Mund öffnet.

Wie die Mutter erklärte, hatte sie ihre kleine Tochter Riley zum Mittagsschlaf in ihr Bett gelegt. Während sie duschte, passte die Großmutter auf das Neugeborene auf. Von einem Moment auf den anderen begann Riley, Milch zu spucken und zu würgen.

Das Baby drohte zu ersticken

Immer wieder hörte das kleine Mädchen auf zu atmen, während Kimbro weiter Erste Hilfe leistete. Die Haut des Babys war schon bläulich angelaufen. „Die ganze Zeit habe ich gedacht, du kannst dieses Kind nicht vor den Augen seiner Mutter und Großmutter sterben lassen“, sagte der Polizist der „Inside Edition“.

Schließlich begann die kleine Riley zu weinen. „Solange sie schreit, atmet sie“, versicherte der Polizist der Mutter und Großmutter. Mehrere Minuten lang führte er die Herz-Lungen-Wiederbelebung durch, bis der Notarzt schließlich eintraf. Der Polizist erklärte den Sanitätern, was passiert war. „Alles wird gut“, versicherte er der weinenden Mutter. „Ich kann ihren Herzschlag spüren.“

„Professionelle und heldenhafte Reaktion“

Wie die „Inside Edition“ berichtet, hat sich Riley inzwischen erholt. Ihre Familie ist mit einem großen Schrecken davongekommen, eine Strafe für die Geschwindigkeitsüberschreitung gab es nicht.

Das Sheriff’s Department lobt in dem Facebook-Post den Einsatz des Polizisten: „Dank Kimbros entschlossener, professioneller und heldenhafter Reaktion konnte das Baby überleben“, heißt es dort. Kimbro fügte hinzu, er sei nur froh, dass es der kleinen Riley gut geht. Für seine Heldentat hat der Polizist inzwischen auch eine „Lebensrettungs-Medaille“ bekommen.

Von RND/lzi