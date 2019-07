Horror-Unfall in Freizeitpark: Arm von Riesenschaukel bricht ab – zwei Tote

Schreckliche Szenen in einem Freizeitpark in Indien: Der Arm eines riesigen Fahrgeschäfts bricht ab, stürzt mit Dutzenden Menschen an Bord in die Tiefe – es gibt Tote.

Ahmedabad. Sie lachen und haben Spaß – dann der Schockmoment, Schreie sind zu hören: In einem Video, das in den sozialen Netzwerken veröffentlicht wurde, ist zu sehen, wie der Schwingarm eines Fahrgeschäfts abbricht – bei voller Fahrt. Der Unfall ereignete sich in einem Freizeitpark in Westindien im Bundesstaat Gujarat. Zwei Menschen überlebten ihn nicht.

Bei dem Fahrgeschäft namens „Discovery“ soll laut Medienberichten ein tragendes Kabel gerissen sein. Das mit 31 Menschen voll besetzte Pendel schwang etwa sechs Meter über dem Boden, als es plötzlich von dem Schwingarm abbrach und zu Boden stürzte. Zwei Menschen starben, 29 sollen verletzt sein. Drei davon sollen sich in einem kritischen Zustand befinden.

Polizei leitet Verfahren wegen fahrlässiger Tötung ein

Bei Twitter wurden auch Videos von den nach dem Aufprall zerstörten Gondeln veröffentlicht.

Die indischen Behörden haben die Ermittlungen aufgenommen. Verantwortliche der Betreiberfirma des Fahrgeschäfts sollen bereits festgenommen worden sein. Die Polizei kündigte Berichten zufolge an, ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung einzuleiten.

Von RND/dpa