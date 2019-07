„Bachelor“ Andrej Mangold schaut Datingshow „Bachelorette“

Er selbst hat in der Dating-Show „Der Bachelor“ seine große Liebe gefunden: Kein Wunder also, dass Bachelor Andrej Mangold sich auch das weibliche Pendant dazu, „Die Bachelorette“ mit Gerda Lewis, ansehen will.

Aachen. Der aus der Dating-Show „Der Bachelor“ bekannte Andrej Mangold ist gespannt auf die neue Staffel der RTL-Sendung „Bachelorette“. „Wir werden es uns auf jeden Fall anschauen“, sagte Mangold, der mit seiner Freundin Jennifer Lange zur Media Night des jährlichen internationalen Reitturniers CHIO am Dienstag nach Aachen kam. „Ich hoffe, da ist dann nicht zu viel Fremdschämfaktor dabei, so dass man sagt: Wir schalten jetzt ab.“

Mangold und Lange hatten sich zu Jahresbeginn in der RTL-Sendung kennengelernt und sind seitdem ein Paar. „Bei uns damals haben wir nicht abgeschaltet“, sagte der 32-Jährige. Zuletzt hatte es Gerüchte um eine Hochzeit gegeben, dazu wollte das Paar in Aachen aber nichts sagen. Der nächste gemeinsame Schritt sei erst mal ein Urlaub in den USA, sagte Lange.

Gerda Lewis ist die neue „Bachelorette“

Ab Mittwoch (17. Juli) sucht in der weiblichen Version der Dating-Show die „Bachelorette“ Gerda Lewis nach einer neuen Liebe. 20 Single-Männer versuchen in den kommenden Wochen, das Herz der 26-Jährigen zu erobern. Lewis hatte im vergangenen Jahr schon bei der ProSieben-Show „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM) mitgemacht.

Von RND/dpa