Staubsaugerroboter fährt durch Hundehaufen – dann nimmt das Übel seinen Lauf

Was einem Amerikaner mit seinem Staubsaugerroboter und seinem noch nicht ganz stubenreinen Hund passiert ist, wünscht sich wohl keiner. Doch der Mann geht humorvoll mit der kleinen Katastrophe um – und sorgt für viel Unterhaltung auf Facebook.

Hannover. Staubsaugerroboter sind eigentlich eine praktische Erfindung, in den meisten Fällen nehmen sie einem viel Arbeit ab. In seltenen Fällen passiert aber auch das Gegenteil – wie bei Amerikaner Ryan Landy, der auf Facebook eine besondere Staubsaugerroboter-Erfahrung mit seinen Followern teilt, eine besonders eklige.

In dem Post schreibt er: „Mein neuer Staubsaugerroboter ist durch einen Hundehaufen gefahren und hat dann den Rest des Hauses „gesäubert“. Ich brauche eine Therapie.“ Dazu stellt er zwei Bilder: eins von dem umgedrehten Staubsaugerroboter voller Hundekot, ein weiteres von seiner Küche, nachdem der Roboter dort durchgefahren ist.

Staubsaugerroboter und ein nicht stubenreiner Hund – keine gute Kombination

Igitt! Aber wie konnte das passieren? Auch dafür hat Landy eine Erklärung parat. In einem weiteren Post zeigt er den tierischen Übeltäter, seinen süß dreinblickenden Hund Apollo. „Wir haben ihn kürzlich gerettet und er ist noch nicht ganz stubenrein“, schreibt er dazu. Normalerweise würden sie den Staubsaugerroboter deswegen nur in geschlossenen Räumen, in denen der Hund nicht ist, fahren lassen. Doch – und da kommt Übeltäter Nummer zwei ins Spiel – könne seine Katze Türen öffnen, und das sei in diesem Fall wohl passiert. Dazu stellt Landy ein Beweisvideo:

„Das hat zu der Katastrophe geführt“, so Landys Reaktion. „Man lernt aus seinen Fehlern.“ Zumindest konnte er die Facebook-Gemeinde damit ein bisschen unterhalten – mehr als 40.000 Kommentare stehen unter dem ersten Post, er wurde mehr als 43.000-mal geteilt.

Von RND/hsc