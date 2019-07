Fünfjähriger fährt Schwester (4) mit dem Auto an

Mit dem Auto seines Vaters hat ein fünfjähriger Junge am Dienstagabend in Werder seine vierjährige Schwester angefahren. Das Mädchen musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Berliner Klinik geflogen werden.

Der Junge hatte sich gegen 19.30 Uhr auf einem Privatgrundstück an der Lindenstraße in das Auto seines Vaters gesetzt und den Motor gestartet. Weil zu diesem Zeitpunkt ein Gang eingelegt war, setzte das Fahrzeug nach vorne und stieß mit der Vierjährigen zusammen.

Mit dem Rettungshubschrauber in eine Berliner Klinik

Das Mädchen musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Berlin geflogen werden. Gegen den Vater wurde eine Strafanzeige wegen Verletzung der Fürsorge- und Aufsichtspflicht aufgenommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

