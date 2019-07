Geisterfahrer! – Eine Tote und vier Menschen in Lebensgefahr

Ein Autofahrer fährt auf der A96 entgegen der Fahrtrichtung und stößt mit dem Wagen einer vierköpfigen Familie zusammen. Der Unfall hat schlimme Folgen.

Bad Wörishofen. Bei einem schweren Unfall mit einem Geisterfahrer auf der A96 im Allgäu ist eine 83 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen – darunter ein Kind – wurden lebensgefährlich verletzt. Auch am Sonntag war ihr Zustand kritisch, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Die Beifahrerin des Falschfahrers starb noch an der Unfallstelle

Ein 87 Jahre alter Autofahrer war am Samstag nahe Bad Wörishofen entgegen der Fahrtrichtung in Richtung München unterwegs und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Die Beifahrerin des Mannes starb noch an der Unfallstelle. Der Geisterfahrer selbst wurde lebensgefährlich verletzt.

Im entgegenkommenden Auto saß laut Polizei eine Familie. Die 58 und 35 Jahre alten Eltern und ein Kind schwebten nach dem Unfall in Lebensgefahr – ein weiteres Kind wurde leicht verletzt. Die beiden Kinder sind vier und fünf Jahre alt.

Die Unfallstelle musste für fünf Stunden gesperrt werden

Bei dem Unfall waren mehrere Rettungshubschrauber im Einsatz. Das Auto der Familie schleuderte durch die Wucht des Aufpralls noch gegen einen weiteren Wagen. Dessen Fahrerin blieb unverletzt.

Weiterhin sei unklar, wieso der Mann in die falsche Richtung fuhr, sagte der Sprecher. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Die A96 wurde nahe der Unfallstelle in Fahrtrichtung München für rund fünf Stunden gesperrt, der Verkehr staute sich am Samstagmittag zurück bis zur Anschlussstelle Memmingen.

Von RND/dpa