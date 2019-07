Schießerei in mexikanischer Bar: vier Männer tot

Bewaffnete haben im mexikanischen Badeort Acapluco in einer Bar um sich geschossen. Dabei gab es einige Verletzte und Tote.

Acapulco. Bewaffnete haben in einer Bar im mexikanischen Badeort Acapulco vier Männer erschossen. Sieben weitere Personen seien verletzt worden, als die Angreifer am frühen Sonntagmorgen in die auch bei Touristen beliebte Kneipe nahe dem Strand gestürmt seien, teilte die Staatsanwaltschaft im mexikanischen Staat Guerrero mit. Die Opfer waren den Angaben zufolge alle Einheimische. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Die Hintergründe der Tat waren unklar.

Acapulco galt einst als Nobelbadeort am Pazifik, der vor allem US-Touristen und auch Stars aus Hollywood anzog. Doch der Tourismus blieb im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte zunehmend aus. Gewaltverbrechen in der jüngsten Zeit taten ihr Übriges, um dem Image von Acapulco weiter zu schaden.

Von rnd/dpa