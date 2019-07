Mann wirft am Bremer Hauptbahnhof Schlange in die Luft

Ein betrunkener Mann hat am Bremer Hauptbahnhof eine etwa 70 Zentimeter lange Schlange „spazieren“ geführt und Vorbeilaufenden für Fotos hingehalten. Nicht ohne Folgen.

Bremen. Mit einer Kornnatter hat ein betrunkener Mann am Bremer Hauptbahnhof Passanten erschreckt. Angeblich wollte die etwa 70 Zentimeter lange Schlange dort nur „spazieren gehen“, wie der 38-Jährige der Polizei sagte.

Er warf die Schlange in die Luft und hielt sie nach Polizeiangaben vom Montag Vorbeilaufenden für Fotos hin. Dass Kornnattern ungiftig sind, konnte eine Frau nicht wissen, die sich erschrak und schreiend flüchtete.

Kornnattern ernähren sich von Mäusen

Die Polizei brachte das Tier nach dem Vorfall am Samstag in einer Tierpraxis unter. Gegen den 38-Jährigen wurde ein Verfahren nach Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes eröffnet. Der stellt das Quälen oder anlasslose Töten von Wirbeltieren unter Strafe. In ihrer amerikanischen Heimat werden Kornnattern bis zu 150 Zentimeter lang. Sie ernähren sich von Mäusen, Fröschen und Vögeln.

Von RND/dpa