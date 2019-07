Schießerei in der Innenstadt von Helsinki

In Zentrum der finnischen Hauptstadt Helsinki sind Schüsse gefallen. Die Polizei hält die Öffentlichkeit auf Twitter auf dem Laufenden. Ermittlungen laufen, der Gefahrenbereich ist abgeriegelt.

Helsinki. In der Innenstadt der finnischen Hauptstadt Helsinki sind Schüsse gefallen. Das teilte die Polizei via Twitter mit. Aktuell bestehe keine akute Gefahr für die Bevölkerung, teilten die Beamten mit.

Weitere Informationen zu dem Ereignis gibt es bisher allerdings noch nicht. Im Zentrum wurde der Bereich rund um die Schusszone gesperrt.

Da am Abend Ed Sheeran ein Konzert in Helsinki gibt, halten sich viele Menschen in der Stadt auf. Die Tore zum Veranstaltungsgelände hatten planmäßig gegen 15.30 Uhr deutscher Zeit geöffnet.

Von RND/msk