Arnold Schwarzenegger: Rührende Geburtstagsgrüße an seine Tochter

Eine Liebesbekundung an sein „Schpatzl“: Arnold Schwarzenegger gratuliert seiner Tochter bei Twitter zum Geburtstag – und postet auch ein süßes Foto.

Los Angeles. Als Actionheld taff, als Papa ein echter Softie. Arnold Schwarzenegger gratulierte auf eine besonders süße Art seiner jüngeren Tochter zum 28. Geburtstag.

Der „Terminator“ twitterte seinem „Schpatzl“ eine offene Liebesbekundung: „Du hast das größte Herz und den schärfesten Verstand. Happy Birthday. Wenn ich an die besten Momente in meinem Leben denke, dann als du auf meiner Brust geschlafen hast. Es war das besser als jede Filmpremiere, jede Benefizveranstaltung, jeder Wettbewerb. Ich bin so stolz auf dich, I love you!“ Dazu postete Arnie ein Bild von sich und der ca. drei Jahre alten Christina neben ein aktuelles Foto von Vater und Tochter.

Von RND/sin