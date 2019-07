Mann fährt österreichische Radsportlerin an – und entführt sie dann

Der österreichischen Radfahrerin Nathalie Birli widerfuhr nach einem Unfall Schreckliches: Der Unglücksfahrer zerrte sie in sein Auto und entführte sie in ein abgelegenes Haus.

Graz. Die österreichische Radsportlerin Nathalie Birli (27) ist entführt worden. Das berichtete „Bild.de“ unter Verweis auf „oe 24“, das Onlineportal der Tageszeitung „Österreich“. Demnach sei Birli am Dienstagabend bei Graz auf ihrem Rennrad unterwegs gewesen, als sie gegen 17 Uhr von einem Auto angefahren wurde.

Auf ihrer Facebook-Seite berichtete Birli am Mittwoch. „Tausend Dank an alle, die mich gestern gesucht haben. Ihr hättet mich nicht finden können. Ich wurde angefahren, zusammen geschlagen, gefesselt und in ein kleines Haus abseits der Straße gebracht – wie in einem schlechten Film.“ Ihren Post sendete Birli aus dem Uni-Klinikum Graz.

Der Autofahrer soll der angefahrenen Birli nicht geholfen haben. Er habe sie mit Isolierband gefesselt, in sein Auto verfrachtet und sie in dem genannten Haus mit einem Messer bedroht. Birlis Lebensgefährte benachrichtigte gegen 21 Uhr die Polizei, die eine Suchaktion startete. Um Mitternacht kam Birli mit Kopfverletzung und gebrochener Hand zuhause an – der Täter hatte sie nach Hause gefahren, wozu ihn Birli überredet habe. Anhand der gespeicherten GPS-Daten von Birlis Fahrradcomputer wurde um drei Uhr nachts ein 33-Jähriger als Tatverdächtiger festgenommen.

Von RND/big