Hitze-Liverticker: Rekord wackelt schon wieder – heute können es sogar 41 Grad werden

Am Tag nach dem Hitzerekord wird es noch heißer in Deutschland – davon jedenfalls gehen die Meteorologen aus. Sie erwarten sogar Rekordwerte. Die Entwicklungen im Liveticker.

Hannover. Seit Tagen steigen die Temperaturen – und am heutigen Donnerstag könnten sogar historische Hitzerekorde in Deutschland geknackt werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet damit, dass eine Stadt in Nordrhein-Westfalen auf der offiziellen DWD-Hitze-Hitliste die neue Nummer eins werden kann – über 41 Grad sind möglich.

Die Entwicklungen im Liveticker

Von RND/seb/dpa