Lena Meyer-Landrut sucht einen Azubi – und das ist der Lohn

Sie sucht einen Azubi, der mit ihr „um die Welt reist“, sagt Lena Meyer-Landrut in einem Instagramvideo. Was derjenige können muss und was er oder sie dafür bekommt – das hat sie auch direkt verraten.

Berlin. Dieses „Jobangebot“ wird viele Fanherzen höher schlagen lassen: Tatsächlich klingt die Arbeit auf dem ersten Blick mehr nach Freizeit. Es gehe darum, mit ihr „durch die Welt zu reisen“, erklärt die Sängerin in einem Video auf Instagram.

Hintergrund ist, dass Paul, der junge Mann, der genau das nun ein Jahr gemacht hat, aufhört. „Deswegen suche ich jetzt einen Babypaul oder eine Pauline“, sagt Lena. Es gehe darum, Fotos und Videos von ihr zu machen. „Es geht um eine 24/7 Begleitung. Bei Events, Shootings, Videos, bei Terminen im Studio – bei eigentlich allem“, erklärt Lena.

„Dir gebühren Ruhm und Ehre“, sagt die Sängerin im Video. Von einem Gehalt spricht sie dort explizit nicht. Doch Lena wird vermutlich trotzdem keine Probleme haben, jemanden zu finden: Unter dem Instagrampost bekunden bereits zahlreiche Leser ihr Interesse an dem Job.

Mehr zu Lena:

Diese Botschaft steckt hinter ihrem Bikini-Selfie

Lena erhält Bildungspreis für Engagement gegen Mobbing

Von rnd/lob