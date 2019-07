Blick in die Halle der Namen in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Die deutsche Bloggerin Marie Sophie Hingst ist in der Vergangenheit mit falschen jüdischen Angaben auffällig geworden. Nun soll Hingst tot sein. Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Marie Sophie Hingst offenbar tot – deutsche Bloggerin hatte jüdische Familiengeschichte erfunden Einem Bericht aus Irland zufolge, ist die deutsche Bloggerin Marie Sophie Hingst tot. Hingst gehörte lange zu den erfolgreichsten deutschen Internet-Autorinnen, flog aber 2019 auf, weil sie ihre jüdische Familiengeschichte vorgetäuscht hatte. Wittenberg. 2017 wurde Marie Sophie Hingst mit dem Titel „Bloggerin des Jahres“ ausgezeichnet. Im Frühling 2019 wurde der 31-Jährigen ihr Preis aber wieder aberkannt. Jetzt soll Hingst einem irischen Bericht zufolge (die junge Frau lebte zuletzt in Dublin) tot sein. Die genaueren Umstände sind unklar. Marie Sophie Hingst ist in der deutschen Blogger-Szene seit diesem Jahr mehr als umstritten. Der Grund: Nach „Spiegel“-Recherchen hat Hingst in Wirklichkeit keine nähere jüdische Verwandtschaft – obwohl sie in ihrem Blog und auch in Vorträgen immer wieder davon berichtet hatte. Außerdem habe sie bei der Gedenkstätte Yad Vashem mit dem Einreichen von sogenannten Gedenk- oder Opferbögen zu 22 angeblichen Verwandten den Eindruck erweckt, große Teile ihrer Familie seien im Holocaust umgekommen. Tatsächlich stammt sie aus einer evangelischen Familie, wie der „Spiegel“ nach Recherchen im Stadtarchiv Stralsund schreibt. Ihr Großvater soll nicht – wie von ihr behauptet – Häftling im Vernichtungslager Auschwitz gewesen sein, sondern evangelischer Pfarrer. Von weiteren angeblich jüdischen Familienmitgliedern fanden sich demnach gar keine Spuren. Von RND/mrz