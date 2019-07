Frau denkt, ihr Mann habe ihr ein Amazon-Paket zum Geburtstag geschenkt – aber es ist etwas ganz anderes

Als Emily McGuire an ihrem Geburtstag ein Amazon-Paket auf dem Tisch stehen sah, war sie verdutzt – ein liebevoll verpacktes Geschenk sieht anders aus. Doch beim zweiten Hingucken war die (süße) Überraschung groß.

Dunn. Sie gibt selbst zu, Amazon-süchtig zu sein. Denn Emily McGuire bestellt mindestens drei Mal die Woche etwas bei dem Onlineversandhändler. Der Grund für ihren Ehemann, eine besonderes Paket von Amazon zum 39. Geburtstag seiner Frau zu bestellen.

Die Fotografin entdeckte nicht auf den ersten Blick, dass das Paket vor ihrer Tür nicht aus Karton bestand – sondern Kuchen. Mac McGuire hatte nämlich ein Replikat in einer Konditorei herstellten lassen. Der Schokoladenkuchen mit Buttercreme sah der Original täuschen ähnlich. Es war sogar an Emily adressiert. Allerdings lautete die Straße „1234 Birthday Lane“ und der Ort „Happy Birthday, 2U.“

Amazon-Torte: „Mein Mann versteht mich halt!“

Das Geburtstagskind war begeistert von der Idee ihres Mannes. Dem Sender NBC verriet sie: „Mein Mann versteht mich halt! Er lacht darüber, dass sich die Amazon Kartons bei uns stapeln. “

Brent und Trena Norris, die Eigentümer der Sweet Dreams Konditorei in Dunn, brauchten acht Stunden, um das köstliche Kunstwerk zu beenden. Seitdem McGuire das Foto auf Facebook gestellt hat, können sich die Norrises vor Anfragen kaum retten. Brent Norris bei NBC: „Das Telefon steht nicht mehr still. Alles wollen jetzt auch so einen Amazon-Kuchen von uns.“

Von RND/sin