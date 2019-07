Tödliche Attacke in Frankfurt: Oliver Pocher entsetzt über Hetze der AfD

Während viele nach dem Tod des Sechsjährigen in Frankfurt vor allem Entsetzen und Trauer spüren, nutzen Rechte die Tat für Hetze gegen Ausländer und offene Grenzen. Dagegen hat sich Comedian Oliver Pocher jetzt klar positioniert.

Hannover. Die Tat von Frankfurt, bei der ein in der Schweiz lebender Eritreer einen kleinen Jungen und dessen Mutter vor einen Zug gestoßen hat, löst nicht nur viel Entsetzen und Trauer in der Bevölkerung aus, sondern vonseiten der Rechten zum Teil auch Hetze und Kritik am Umgang mit Flüchtlingen und an offenen Grenzen.

Darauf hat Comedian Oliver Pocher nun in mehreren Beiträgen auf Twitter reagiert. So antwortet er auf einen Tweet der AfD-Politikern Alice Weidel, die nur kurz nach der schrecklichen Tat gegen die „grenzenlose Willkommenskultur“ wetterte, mit den Worten: „Die Herkunft des Täters mit dieser Straftat in Verbindung zu bringen, um hier rechtspopulistische Weisheiten zu verbreiten, ist einfach nur dumm und ekelhaft.“

Oliver Pochers Reaktion auf einen Tweet von AfD-Politikerin Alice Weidel

Mit einer Reaktion auf einen Tweet der AfD Berlin, die den Comedian wegen seiner Worte direkt angreift und ihm vorwirft, sich „um den Leumund eines Kindermörders zu kümmern“, legt Pocher nach und schreibt: „Inhaltlich komplett falsch! Aber in Tatsachen verdrehen kennt Ihr Euch ja aus. Ihr seid auch keine Alternative für Deutschland sondern einfach nur ein gefühlskalter Abschaum. Aber nenne doch hier mal deinen eigenen Namen und verstecke Dich nicht hinter deinem AfD Berlin Account!“

Oliver Pocher reagiert wütend auf Beleidigungen durch die AfD

Als sich daraufhin tatsächlich der AfD-Politiker Karsten Woldeit hinter dem Account zu erkennen gibt und meint, zu seiner Meinung stehen zu können, kontert Pocher: „Sie können ja gerne zu Ihrer Meinung stehen … aber es gibt einen feinen Unterschied zwischen Meinung und Hetze.“ Sein Tipp an den Politiker: „Distanzieren Sie sich von rechter Gewalt, erkennen Sie den Klimawandel an und geben sie jede Parteispende an.“

Die schreckliche Tat vom Montag hatten viele Politiker kommentiert, Seehofer hatte seinen Urlaub dafür extra abgebrochen.

Von RND/hsc