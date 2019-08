Mann auf offener Straße mit Schwert getötet: Schock-Video zeigt entsetzliche Tat

In Stuttgart wird ein Mann (36) auf offener Straße mit einem Schwert getötet – vor den Augen zahlreicher Zeugen. In sozialen Medien verbreitet sich jetzt ein Video der entsetzlichen Tat.

Stuttgart. Nach der Tötung eines Mannes auf offener Straße in Stuttgart ist in sozialen Medien ein Video der grausamen Tat aufgetaucht. In dem 22-sekündigen Clip, aufgenommen von einem Balkon, sind zunächst laute Schreie zu hören, dann ist zu sehen, wie der Täter mindestens dreimal mit einem Schwert auf das am Boden liegende Opfer einsticht. Direkt daneben stehen mehrere Frauen, die entsetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Dann endet das Video.

Der Polizei ist das Video inzwischen „vielfach zugespielt worden“, wie Sprecher Jens Lauer dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sagte. „Wir haben Hinweise aus ganz Deutschland bekommen und das Video gesichert.“ Es werde natürlich auch als Beweismittel genutzt: „Das Video hat auch bei der Fahndung nach dem möglichen Tatverdächtigen geholfen.“

Polizei: Verbreitung des Videos hat sich regelrecht verselbstständigt

Die Verbreitung des Videos habe sich nach der Tat in den sozialen Medien regelrecht verselbstständigt, sagt Lauer – etwa bei Facebook und über WhatsApp. „Inzwischen greift der Algorithmus bei Facebook aber langsam und das Video wird gelöscht.“

Die Weiterverbreitung des Videos hält der Polizeisprecher für sehr bedenklich. „Darin erkennt man Opfer eines Gewaltverbrechens. Ein strafrechtlicher Hintergrund der Verbreitung wird sicher geprüft werden – soweit sind wir aber noch nicht.“

Mann mit Schwert getötet: Täter flüchtete auf Fahrrad

Der mutmaßliche Täter soll anschließend mit dem Fahrrad geflüchtet sein. Die Polizei suchte unter anderem mit einem Hubschrauber nach ihm. Am späten Abend nahmen die Beamten einen Mann fest. Unklar war zunächst, ob es sich um den gesuchten Tatverdächtigen handelt. Hintergründe zur Tat und den Beteiligten waren zunächst nicht bekannt.

Das Verbrechen ereignete sich im südlichen Stadtteil Fasanenhof, der direkt an der Autobahn 8 und der Bundesstraße 27 liegt. Rund um den Tatort stehen viele mehrgeschossige Wohnhäuser.

