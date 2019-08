Spott über ihre „Hängebrüste“: Sarah Lombardi reagiert cool – und mit einer wichtigen Botschaft

Cool und selbstbewusst reagiert Sarah Lombardi auf Spott an ihren „Hängebrüsten“ – und verbindet das mit einer wichtigen Botschaft an ihre weiblichen Fans.

Hannover. Dass Prominente in sozialen Medien mit Häme, Beleidigungen und sogar Hass-Kommentaren konfrontiert werden, gehört leider zu ihrem Alltag. Davon ausgenommen ist auch Sarah Lombardi (26) nicht – die reagierte jetzt auf Kritik an ihrem Äußeren richtig cool und selbstbewusst. Was war passiert?

Vor wenigen Tagen postete die Sängerin ein Foto im Bikini – die Reaktionen auf ihr Dekolleté waren allerdings nicht alle schmeichelhaft, wie Lombardi selbst in ihrer Instagram-Story öffentlich machte: „Oh Sweety, schon Zeit für einen Push Up“ oder „Wie tief die kleinen in 5 Jahren wohl hängen“, waren noch zwei der freundlicheren Kommentare, die die Sängerin weiter verbreitete.

Sarah Lombardi: „Du bist perfekt, indem du unperfekt bist“

„Ihr wisst, normalerweise äußere ich mich zu solchen Dingen erst überhaupt nicht, aber hierzu möchte ich gerne etwas sagen“, schrieb Sarah Lombardi und ließ dann beeindruckende Sätze folgen: „Ich bin mittlerweile eine 26 Jahre (alte) selbstbewusste Frau und Mutter eines vierjährigen Sohnes, die zu sich und ihrem Körper steht“, schrieb Lombardi bei Instagram. Eine Frau, die dazu stehe, dass eine Schwangerschaft natürlich den Körper verändere und die sich so akzeptiere, ohne bestimmte Dinge an sich verändern zu wollen.

Natürlich dürfe jeder mit seinem Körper umgehen, wie er wolle, findet Sarah Lombardi: „Aber solche abartigen Kommentare? Und genau deshalb fühlen sich junge Mädchen unsicher und unwohl in ihrem Körper und glauben, der perfekten Frau nicht gerecht werden zu können.“ Ihre klare Botschaft: „Du bist perfekt, indem du unperfekt bist. Und ich bin es auch!“

Von RND/seb