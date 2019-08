Sanft und klein, so sind die Wellen in Wellenbädern meist. In einem Aquapark in China war das allerdings anders. Quelle: Armin Weigel/dpa (Symbolbild)

Riesenwelle verletzt 44 Menschen – Wellenmaschine in Freibad außer Kontrolle Wellenbäder sind bekannt für ihre sanften, kleinen Wellen. In einem Aquapark in China ist eine Wellenmaschine allerdings außer Kontrolle geraten – eine fast tsunamiartige Welle schleuderte die Badegäste durchs Becken. Yanbian. In China ist eine Wellenmaschine in einem Aquapark außer Kontrolle geraten: Eine riesige Welle donnerte auf die Badegäste zu und schleuderte viele von ihnen durch das Becken, wie Videos zeigen. 44 Menschen wurden bei dem Vorfall verletzt, wie verschiedene Medien, darunter die „Washington Post“, berichten. Viele zogen den Vergleich zu einem Tsunami, weil die Welle unerwartet groß und stark war. Das Wasser schwappte deutlich aus dem Becken heraus, ein Schwimmer soll durch die Kraft der Welle sogar aus dem Becken katapultiert worden sein. Aquapark schloss das Becken nach Riesenwelle Medienberichten zufolge schloss der Aquapark das Becken nach dem Vorfall. Unklar ist noch, wie es dazu kommen konnte, dass die Wellenmaschine plötzlich so eine große Welle produzierte. Chinesische Medien berichteten, dass der Anlagenbediener möglicherweise einen falschen Knopf gedrückt haben könnte. Von RND/hsc