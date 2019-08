Vier Häftlinge bei Verlegung in anderes Gefängnis in Brasilien erstickt

Bei Bandenkämpfen in einem brasilianischen Gefängnis starben vor wenigen Tagen 58 Häftlinge. Nun wurden vier, die an den Kämpfen beteiligt gewesen sein und deshalb verlegt werden sollten, erstickt in dem Fahrzeug gefunden, das sie in die neue Haftanstalt bringen sollte.

Altamira. Während eines Transports in eine andere Haftanstalt sind vier Männer ums Leben gekommen, die zuvor an den Bandenkämpfen in einem Gefängnis im Norden Brasiliens mit 58 Toten beteiligt waren. Die Umstände ihres Todes würden untersucht, teilte das Ministerium für öffentliche Sicherheit im Bundesstaat Pará am Mittwoch (Ortszeit) mit.

Die Männer hatten sich mit 26 weiteren Häftlingen gefesselt im Fahrzeug befunden, das die Insassen nach den Kämpfen am Dienstag vom Gefängnis Altamira ins 500 Kilometer entfernte Marabá in Einzelhaft bringen sollte. Nach der Ankunft seien die vier erstickt in zwei der vier Zellen des Transporters aufgefunden worden.

58 Häftlinge starben zuvor bei Bandenkämpfen im Gefängnis von Altamira

Die Kämpfe in der Haftanstalt Altamira waren am Montag ausgebrochen, nachdem Mitglieder einer kriminellen Organisation in den Zellentrakt einer rivalisierenden Bande eingedrungen waren. Die Gefängnisse des größten Landes in Südamerika sind extrem überbelegt. Derzeit sitzen rund 708.000 Häftlinge in den Gefängnissen mit einer Gesamtkapazität für nur etwa 416.000 Insassen. Viele Haftanstalten werden von Gangs kontrolliert. Erst im Mai wurden bei Kämpfen in einer Haftanstalt im Bundesstaat Amazonas 55 Menschen getötet.

