Pärchen will in einem Baumhaus kuscheln und findet eine Leiche

Einen grausigen Fund hat am Donnerstagabend ein Pärchen in Brandenburg gemacht: Es entdeckte in einem Baumhaus eine Leiche.

Hohen Neuendorf. Einen grausigen Fund hat ein Pärchen am späten Donnerstagabend im brandenburgischen Hohen Neuendorf gemacht. Es wollte sich offensichtlich zum Kuscheln in ein Baumhaus am Zernsdorfer Weg zurückziehen und entdeckte dort eine Leiche.

Nach Auskunft der Polizei soll bei der männlichen Personen ein Personalausweis gefunden worden sein. Danach könnte es sich bei dem Toten um einen 25-jährigen Hohen Neuendorfer handeln, der seit dem 14. Juni vermisst wird. Allerdings, so die Polizei, sei die Identität des Mannes noch nicht zweifelsfrei geklärt. Zunächst müsse die gerichtsmedizinische Untersuchung abgewartet werden.

Von RND