Cathy Lugner zeigt ihren neuen Freund

Drei Jahre ist es jetzt her, dass Cathy Lugner sich von Richard „Mörtel“ Lugner scheiden lassen hat. Nun zeigt das Ex-Playmate und Model sich wieder verliebt – und der neue Mann an ihrer Seite ist wesentlich jünger als ihr Ex.

Berlin. Drei Jahre nach der Scheidung von Richard „Mörtel“ Lugner (86), der unter anderem den Wiener Opernball ausrichtet, hat Cathy Lugner (29) einen neuen Freund. Und der ist wesentlich jünger als ihr Ex-Mann: Auf Instagram postete das Ex-Playmate ein Bild mit ihrem Liebsten, der 28 Jahre alt sein soll.

Zu sehen ist sie darauf, wie sie sich an ihren neuen Freund kuschelt. „Glücklich“, schreibt sie dazu, mit einem Herzchen dahinter. Ihr Neuer heißt Maurice – auf Instagram hat Lugner ihn markiert. Auf seinem Profil zeigt der neue Mann an ihrer Seite sich gern oberkörperfrei und verrät, dass er Leutnant bei der Navy ist.

Cathy Lugner: „Es hat schlagartig geknallt“

Wie sie sich kennengelernt haben? „Vor ein paar Monaten auf einer Geburtstagsparty von Freunden“, sagt Lugner der „Bild“. „Es hat dann schlagartig geknallt.“

Von RND/hsc