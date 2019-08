Obduktionsbericht: 17-Jährige aus Kreuth ist ertrunken

Die Jugendliche, die nach einem Dorffest in Bayern am Sonntagmorgen tot aufgefunden wurde, ist ertrunken. Das ergab der Obduktionsbericht. Die 17-Jährige ist wohl gestürzt und in einem Bach gelandet. Dort wurde auch ihre Leiche gefunden.

Kreuth. Im Fall einer 17-Jährigen aus dem bayerischen Kreuth steht die Todesursache fest: Die Obduktion der Leiche ergab, dass die junge Frau stürzte und in einem Bach ertrank, wie die Polizei am Montag mitteilte. Es sei kein Verbrechen gewesen.

Die 17-Jährige hatte am Wochenende ein Dorffest im Nachbarort besucht. Am frühen Sonntagmorgen nahm sie zusammen mit ihren Freundinnen ein Taxi, um nach Hause zu fahren. Kurz vor dem Ziel verließ sie plötzlich das Auto und kehrte nicht zurück. Warum sie ausstieg und wie es dann zu dem Sturz in den Bach kam, war zunächst unklar.

Leiche wurde in einem Bachbett gefunden

Die Familie der 17-Jährigen hatte noch in der Nacht mit der Suche begonnen und schaltete gegen am Morgen die Polizei ein. Bei einer Suchaktion mit Hubschrauber, Reitergruppe, Hundestaffel und Feuerwehr wurde die Leiche der Frau am Sonntagvormittag in einem Bachbett, wenige Hundert Meter von ihrem Zuhause entfernt, gefunden.

Von RND/dpa