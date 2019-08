Enkel kündigt Attentat an: Großmutter schreitet mutig ein

Nur kurze Zeit nach den Anschlägen in Dayton und El Paso wurde bekannt, dass eine Großmutter im Juli offenbar ein Attentat verhindert hat. Ihr Enkel hatte ihr gegenüber einen Schießerei in einem Hotel angekündigt. Die Polizei fand eine Kalaschnikow.

Austin. Einer mutigen Frau ist es wahrscheinlich zu verdanken, dass ein weiterer Amoklauf in den USA verhindert wurde. Am 13. Juli hatte ihr 19-jähriger Enkelsohn ihr berichtet, dass er eine Kalaschnikow gekauft habe und einen Anschlag auf ein Hotel plane. Danach wolle er sich von einem Polizisten erschießen lassen. Der junge Mann hatte sich bereits ein Hotelzimmer gemietet und Waffe samt Munition dort gelagert.

„Sie hat eine Tragödie verhindert“

Die Frau schaffte es, ihren Enkelsohn zu überreden, sich in einem Krankenhaus behandeln zu lassen. Dort wurde der 19-Jährige von Polizisten festgenommen. „Sie hat eine Tragödie verhindert“, sagte der zuständige Staatsanwalt der „CNN“, „sie hat Leben gerettet, indem sie seinen Plan durchkreuzt hat“. Als die Beamten das gemietete Hotelzimmer durchsuchten, fanden sie zahlreiche Gegenstände, die dem grausamen Plan dienten.

Erst am Wochenende sind binnen 12 Stunden in El Paso, ebenso in Texas gelegen, sowie in Dayton insgesamt 30 Menschen ums Leben gekommen. In El Paso, wo 20 Menschen erschossen wurden, geht die Polizei von einem rechtsextremen Anschlag aus. In Dayton ist das Motiv noch unklar.

Von RND/msk