Heidi Klum heiratet Tom Kaulitz: Das sagt Hochzeitsgast Wolfgang Joop

Der Potsdamer Designer Wolfgang Joop war Gast bei der Hochzeitsparty von Heidi Klum und Tom Kaulitz vor Capri: „Heidis kaum geschminktes Gesicht und ihre Fröhlichkeit“ seien das Schönste bei der Feier gewesen.

Potsdam/Capri. Er gehörte zur erlesenen Schar der Hochzeitsgäste: Stardesigner Wolfgang Joop feierte zusammen mit Model Heidi Klum und „Tokio Hotel“-Gitarrist Tom Kaulitz auf einer Luxusjacht vor Capri. „Wie zwei Kinder, die ihr großes Happy End feiern wollen“ wirkte das Paar auf den von der dreitägigen Feier hingerissenen Potsdamer Designer. „Heidi ist ein gelungenes Symbol absoluter Emanzipation, Modernität und Selbstständigkeit“, schwärmte Joop gegenüber der „Märkischen Allgemeinen“. Ihr Kleid von Valentino habe sie später „quasi zertanzt“.

Joop: “Es war berührend, herzzerreißend”

Das Schönste für den Klum-Vertrauten waren „Heidis kaum geschminktes Gesicht und ihre Fröhlichkeit“ gewesen. „Es war berührend, herzzerreißend – diese Hochzeit ist ein wirklicher Höhepunkt in ihrem Leben. Sie hat die große Liebe getroffen; das hat man ihr angesehen, aber das hat sie mir auch gesagt“, so Joop. Klum kennt er aus seiner Zeit als Juror in ihrer Show „Germany’s Next Top-Model“.

Der Potsdamer Designer erinnerte sich an einige plastische Details, auch die maritime Location betreffend, ein einstiges Kriegsschiff, das Tanker-Tycoon Aristoteles Onassis zur Luxusjacht umgebaut hatte: „Die Barhocker sind mit Vorhäuten von Walen bespannt; die Füße kann man auf Walzähnen abstützen“, sagte Joop der MAZ.