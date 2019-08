Jetzt ohne Zahnlücke unterwegs: Dakota Johnson in New York. Quelle: RW via www.imago-images.de

Dakota Johnson: Wo ist ihre Zahnlücke hin? Dakota Johnson wollte eigentlich nur die Premiere ihres neuen Films „The Peanut Butter Falcon“ feiern. Doch eine kleine Veränderung schockierte ihre Fangemeinde. Nun möchte die Schauspielerin ihr Markenzeichen zurück holen. Los Angeles. Dakota Johnson überraschte ihre Fans mit einem unfreiwilligen Schönheitswandel. Bei der Premiere ihres Films „The Peanut Butter Falcon“ in Los Angeles lag die Aufmerksamkeit etwa nicht beim Film, nein. Vielmehr vermissten die Fans das Markenzeichen der „Fifty Shades of Grey“-Schauspielerin: Die Zahnlücke der 29-Jährigen war verschwunden. Dakota Johnson litt unter Nackenschmerzen Im Interview in der „The Tonight Show“ mit Jimmy Fallon (44) erklärte sie nun, wie es zu der Veränderung kam: „Ich hatte in letzter Zeit stärkere Nackenbeschwerden.“ Ihre Kieferorthopädin entschied, den Retainer, den sie seit ihrem 14. Lebensjahr trug, zu entfernen. Als Folge dessen schloss sich die beliebte Zahnlücke automatisch. Zwar schockiert es Dakota Johnson, dass ihre verschwundene Zahnlücke Schlagzeilen auf der ganzen Welt macht, kann aber über ihre Situation lachen. Ihre Fans können jedoch beruhigt sein: Die Schauspielerin will nun ihr Markenzeichen zurückholen – mit neuen Retainern. Gegenüber Jimmy Fallon machte die Schauspielerin Witze über ihre neue Lebenssituation: „Mir bleibt das Essen in meinen Zähnen hängen.“ Ob das einer der Gründe ist, warum Dakota Johnson ihre Zahnlücke zurück haben möchte, oder ob sie es schlichtweg schöner findet, verriet sie nicht. RND/cwo