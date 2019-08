Youtuberin schlägt eigenen Hund vor laufender Kamera

Ein versehentlich hochgeladenes Video hat Youtuberin Brooke Houts Ärger eingebracht: Denn darin ist zu sehen, wie sie ihren Hund vorführen will und ihn dann ins Gesicht schlägt. Dabei hat sie nicht nur ihre Fans gegen sich aufgebracht – sondern auch die Polizei.

Über 330.000 Abonnenten folgen US-Amerikanerin Brooke Houts auf Youtube und schauen sich auch gern die Videos der Youtuberin mit ihrem süßen Dobermann Sphinx an. Doch nun hat die junge Influencerin einen Fehler gemacht: Sie lud scheinbar versehentlich ein Video hoch, indem sie erst erzählt, dass sie ihren Hund reinlegen will, und ihn dann – als der Scherz nicht klappt – anschreit und ins Gesicht schlägt.

Auf ihrem Youtube-Kanal ist das Video mittlerweile nicht mehr zu finden, doch die Szenen verbreiteten sich in der Nacht zu Donnerstag auch im Netz. Dort sind immer noch Ausschnitte des für viele schockierenden Videos zu sehen.

Im Netz verbreitete sich das Video schnell, auf Youtube hat Brooke Houts es gelöscht

Tierliebhaber beschimpften Houts daraufhin in den sozialen Medien als Tierquälerin. Wegen der vielen Reaktionen meldete die Youtuberin sich dann auch selbst auf Twitter zu dem Video. Dort räumt sie ein, dass es sich um “ungeschnittenes Videomaterial” handelte und erzählt, dass sie in der Woche aus ungenannten Gründen sehr frustriert gewesen sei und sich das auch im Video widerspiegele. Sie sei selbst darüber erschrocken, wie sie im Video handele.

Ihre Laune könne aber nicht entschuldigen, dass sie ihren Hund so angeschrien habe. “Hätte ich so sauer werden dürfen wie in dem Video? Nein. Hätte ich meine Stimme erheben und ihn anschreien sollen? Nein. Wie auch immer: Wenn mein 34 Kilo schwerer Dobermann mich Richtung meines Gesichtes anspringt mit offenem Maul, muss ich ihm als Hundemutter zeigen, dass dieses Verhalten inakzeptabel ist”, schreibt die Youtuberin. Sie wolle klarstellen, dass sie keine Tierquälerin sei. “Jeder, der echte Tierquälerei erlebt hat, wird deutlich sehen können, dass es sich hierbei nicht um Tierquälerei handelt”, sagt sie zu ihrem Video. Medienberichten zufolge soll die Polizei wegen Tierquälerei ermitteln.

RND/hsc