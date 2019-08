Schauspieler Danny Trejo rettet Jungen aus Autowrack

In Filmen spielt er oft die Fieslinge, im echten Leben erwies er sich gerade als Superheld: Schauspieler Danny Trejo, bekannt aus „Machete Kills“, rettete ein kleines Kind nach einem Unfall aus einem Autowrack.

Los Angeles. Man kennt ihn unter anderem als grausamen Rächer im Action-Film “Machete Kills” (2013). Sowieso spielt Danny Trejo meist eher böse Rollen. Doch im echten Leben hat der Schauspieler gerade eine gute Tat begangen: Er rettete einen kleinen Jungen nach einem Unfall aus einem Autowrack. Das erzählt er unter anderem in einem Videointerview, das er auf Instagram postete.

“Ich habe dabei geholfen, ein Baby zu retten, nachdem eine Fahrerin über eine rote Ampel gefahren ist und einen Unfall mit zwei Autos in Sylmar verursacht hat”, schreibt er zu dem Video. Sylmar ist ein Stadtteil von Los Angeles, wo der Schauspieler lebt.

Wagen hat sich in Los Angeles überschlagen – Danny Trejo kam zu Hilfe

Bei dem Unfall habe sich ein Wagen überschlagen, in dem eine Großmutter und ihr Enkelkind gewesen wären, erzählt Danny Trejo im Video. Im Hintergrund sieht man noch das falsch herum liegende Auto. Er sei sofort zu Hilfe geeilt. “Aber ich habe das Baby nicht herausbekommen, ich bin nicht an den Gurt gekommen”, sagt er. Eine junge Frau habe dann ebenfalls geholfen und den Gurt öffnen können. So holten sie gemeinsam das Kind aus dem Unfallwagen. In dem Interview kommt die Frau dazu. “Sie war verletzt, aber sie hat immer nur gesagt: ‚Kümmert euch um mein Kind’“, sagt sie über die Großmutter im Wagen, Trejo bestätigt das.

Danny Trejo erzählt in Video von seiner Heldentat

So konnten sie gemeinsam das Kind retten. Medienberichten sollen sowohl die Fahrerin als auch ihr Enkelsohn verletzt sein, aber außer Lebensgefahr. Zum Abschluss sagt der 75-jährige Trejo noch “Passt auf, seid aufmerksam.”

